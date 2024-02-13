Вероятны колебания цены нефти Brent в пределах $75-85/барр. до конца февраля - Freedom Finance Global

Вероятны колебания цены нефти Brent в пределах $75-85/барр. до конца февраля, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Натальия Мильчаковой.

"Во вторник на торгах ICE цена нефти Brent повышается на 0,7%, достигнув значения в $82,6 за баррель впервые с 30 января. Скорее всего, на динамику цены повлияли прогнозы спроса на нефть, представленные в вышедшем сегодня ежемесячном докладе ОПЕК, а также в обзоре Международного энергетического агентства, - отмечает эксперт. - Так, ОПЕК сохранил без изменений прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году на 2,25 млн баррелей в сутки, а в 2025 году - на 1,85 млн б/с. В свою очередь, давний "оппонент" ОПЕК в прогнозировании мирового нефтяного рынка, Международное энергетическое агентство, обнародовало свой прогноз роста мирового спроса на нефть в 2024 году, оказавшийся значительно меньше, чем в докладе ОПЕК - а точнее, МЭА ожидает значительно меньшего, чем ОПЕК, роста мирового спроса на нефть в текущем году - только на 1,2-1,3 млн б/с".

Аналитик инвесткомпании полагает, что до конца февраля цена нефти Brent может колебаться в коридоре $75-85 за баррель.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.