.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Финам"подтверждает рейтинг акций Hongfa Technology на уровне "держать"
.
05 августа 2026 года 17:32
"Финам"подтверждает рейтинг акций Hongfa Technology на уровне "держать"
"Финам" подтверждает рейтинг акций Hongfa Technology Co. Ltd на уровне "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне 33,57 юаня (CNY) за штуку, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым. Потенциал снижения составляет 7,3% от текущих уровней. По итогам 1П2026 Hongfa Technology продемонстрировала уверенный рост выручки, до 11,02 млрд юаней (+32,1% г/г). Чистая прибыль увеличилась на 19,9% г/г, до 1,16 млрд юаней. На взгляд эксперта, рост финпоказателей отражает повышение спроса на продукцию компании в сегментах электромобилей, энергетики и промышленной автоматизации. Несмотря на рост цен на медь и серебро (материалы для производства реле), компания смогла частично переложить увеличение издержек на клиентов через повышение цен. "Hongfa укрепляет позиции лидера на рынке реле, расширяет технологическую базу через инвестиции в НИОКР, инновации и развитие продуктовой линейки, что поддерживает ее конкурентоспособность на фоне глобальной электрификации, - отмечает Гудым. - Ключевыми рисками для Hongfa мы видим макроэкономическую неопределенность, которая может привести к снижению спроса на продукцию, росту цен на сырье и ужесточению экологических норм". Hongfa Technology Co. Ltd - ведущий китайский производитель электромеханических компонентов; один из крупнейших производителей реле в мире, поставляющий продукцию более чем в сто двадцать стран. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: КИТАЙ-HONGFA-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ