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05 августа 2026 года 15:31

Рубль днем снижается на решении Минфина РФ увеличить в августе объем покупки валюты в рамках бюджетного правила

Москва. 5 августа. Китайский юань укрепляется на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду, рубль слабеет на фоне публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 12,0085 руб., что на 5,75 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 40 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,08 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 70 копеек, до 93,45 руб./EUR1.

Минфин РФ с 7 августа по 4 сентября планирует покупать иностранную валюту/золото в рамках бюджетного правила на общую сумму 136,17 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 6,5 млрд рублей, говорится в сообщении министерства.

С 7 июля по 6 августа Минфин покупает валюту/золото на общую сумму 123,2 млрд рублей, ежедневный объем операций составляет эквивалент 5,4 млрд рублей.

Отклонение фактически полученных нефтегазовых доходов от ожидаемого месячного объема нефтегазовых доходов и оценки базового месячного объема нефтегазовых доходов от базового месячного объема по итогам июля составило 21,94 млрд рублей.

Минфин ожидает дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в августе на сумму 11