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05 августа 2026 года 15:14

"АКБФ" понижает прогнозную цену акций Ленты до 1 473,86 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" понизила прогнозную цену акций МКПАО "Лента" с 1638,72 руб. до 1473,86 руб. за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 23% и рекомендации "продавать", сообщается в комментарии аналитиков.

Перевод акций "Ленты" в третий уровень листинга усилил риски для инвесторов и может ограничить спрос со стороны стратегий доверительного управления, считают эксперты. Компания намерена вернуть бумаги в первый уровень и рассматривает привлечение независимых директоров.

"При этом "Лента" продолжает расширение бизнеса, включая покупку сети "О''КЕЙ", а прогноз EBITDA на 2026 год повышен до 82,3 млрд руб., - указывают аналитики. - Однако рост долга, инфляционные риски и усиление регулирования оказывают давление на оценку. Справедливая стоимость снижена до 1473,86 руб., что предполагает 23%-ный потенциал снижения. Рекомендация - "продавать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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