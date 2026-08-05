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05 августа 2026 года 14:41
Цены золота и серебра в краткосрочной перспективе могут развить импульс к росту - ПСБ
Цены золота и серебра в краткосрочной перспективе могут развить импульс к росту с ближайшими целями в районе $4400-4600/унц. и $63,5-65/унц. соответственно, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Богдана Зварича. "В конце июля драгметаллы консолидировались на фоне сохранения неопределенности по ближневосточному конфликту, стабилизации доллара и высокой волатильности цен на нефть, - пишет аналитик. - Так, поддержкой для золота выступала отметка $4000/унц., для серебра - $57/унц. Однако в последние торговые сессии на волне ожиданий нормализации ситуации на Ближнем Востоке, а также снижения доллара в связи с совместными интервенциями США и Японии для стабилизации йены, драгметаллы предпринимают попытку выхода вверх из сложившихся диапазонов". По мнению Зварича, в случае дальнейшего снижения напряженности на Ближнем Востоке золото и серебро в краткосрочной перспективе могут развить импульс к росту с ближайшими целями в районе $4400-4600 /унц.и $63,5-65/унц. cоответственно. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДРАГМЕТАЛЛЫ-ПРОГНОЗ