Цены золота и серебра в краткосрочной перспективе могут развить импульс к росту - ПСБ

Цены золота и серебра в краткосрочной перспективе могут развить импульс к росту с ближайшими целями в районе $4400-4600/унц. и $63,5-65/унц. соответственно, говорится в комментарии эксперта банка ПСБ Богдана Зварича.

"В конце июля драгметаллы консолидировались на фоне сохранения неопределенности по ближневосточному конфликту, стабилизации доллара и высокой волатильности цен на нефть, - пишет аналитик. - Так, поддержкой для золота выступала отметка $4000/унц., для серебра - $57/унц. Однако в последние торговые сессии на волне ожиданий нормализации ситуации на Ближнем Востоке, а также снижения доллара в связи с совместными интервенциями США и Японии для стабилизации йены, драгметаллы предпринимают попытку выхода вверх из сложившихся диапазонов".

По мнению Зварича, в случае дальнейшего снижения напряженности на Ближнем Востоке золото и серебро в краткосрочной перспективе могут развить импульс к росту с ближайшими целями в районе $4400-4600 /унц.и $63,5-65/унц. cоответственно.

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