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05 августа 2026 года 13:53

"БКС МИ" понизил оценку акций Amazon до нейтральной

"БКС Мир инвестиций" понизил оценку акций Amazon.com Inc. с позитивной до нейтральной, сохранив прогнозную цену на уровне $285 за штуку, сообщается в комментарии аналитика Сергея Потапова.

"После сильного отчета за II квартал 2026 года акции техгиганта выросли и достигли нашей целевой цены, потенциал исчерпан, - констатирует эксперт. - Удержание позиций сейчас представляется наиболее разумным".

Показатели II квартала 2026 года достигли исторических максимумов: выручка выросла на 20% в годовом исчислении до $200,6 млрд. Облачная инфраструктура Amazon Web Services (AWS) - главный драйвер роста, отмечает аналитик. На этом рынке у компании крупнейшая доля - 31%, за ней идут Microsoft и Google (25% и 20% соответственно).

"По нашим оценкам, в ближайшие 5 лет рынок облачных вычислений будет расти на 15% в год, и Amazon сохранит здесь лидерство", - прогнозирует Потапов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-AMAZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА