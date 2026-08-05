Курс пары рубль/юань может краткосрочно достигнуть уровня 12,5-12,8 руб./юань - "БТБ Мои Инвестиции"

Курс пары рубль/юань может достигнуть уровня 12,5-12,8 руб./юань на текущей волне роста, полагает инвестиционный стратег "БТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

С 7 августа ежедневный объем покупок Минфином валюты и золота по бюджетному правилу вырастет почти на 20% - до 6,5 млрд рублей. Всего за месяц на эти операции направят 136,2 млрд рублей.

"После публикации параметров рубль немного ослаб, а курс юаня на Московской бирже поднялся выше 12 рублей, - отмечает аналитик в комментарии. - Мы считаем вполне возможным, что курс CNY/RUB в текущей волне роста достигнет 12,5-12,8 руб./юань, но затем ждем возврата к уровню 12 руб./юань, который мы считаем справедливым на ближайшие месяцы".

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