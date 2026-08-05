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05 августа 2026 года 12:49

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям State Street

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям State Street Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $201,2 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста на 9,6%, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на долгосрочные перспективы State Street, - пишет эксперт. - Прогнозы в отношении мировой экономики остаются достаточно конструктивными, несмотря на геополитические и другие риски, что будет способствовать сохранению в целом благоприятной конъюнктуры на глобальных финансовых рынках. Это, в свою очередь, продолжит поддерживать бизнес State Street, учитывая сильный бренд и лидирующие позиции компании в мировой индустрии финансовых услуг".

Аналитик подчеркивает, что акции State Street с начала текущего года подорожали уже на 42%, и потенциал их дальнейшего укрепления представляется ограниченным. Однако данные бумаги могут оказаться интересными для покупки в случае существенной коррекции, считает Додонов.

State Street Corporation - американский финансовый холдинг, специализирующийся на оказании депозитарных и инвестиционных услуг институциональным клиентам.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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