"БКС МИ" сохраняет позитивную оценку перспектив акций ТГК-1

"БКС Мир инвестиций" сохраняет позитивную оценку перспектив акций "ТГК-1" и целевую цену на уровне 0,0070 руб. за штуку, что предполагает потенциал роста на 37%, сообщается в обзоре аналитиков.

"ТГК-1" опубликовала отчетность за 2К2026 по МСФО. Компания вернулась к раскрытию результатов с конца мая после двухлетней паузы. Чистая прибыль увеличилась в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла более 2,8 млрд руб. За 1П2026 компания показала положительный свободный денежный поток в размере более 2 млрд руб.

"Возобновление регулярной публикации отчетности повысит внимание инвесторов к эмитенту,- полагает аналитик Дмитрий Булгаков. - Однако основными проблемами для компании остаются более высокие инвестиционные расходы в I полугодии по сравнению с прошлым годом, а также неопределенность, связанная со структурой акционерного капитала и отсутствием выплат дивидендов".

У "ТГК-1" два крупных акционера: "Газпром энергохолдинг" с долей 51,79% и финский Fortum с долей около 30%. Наличие иностранного акционера из недружественной страны создает, по мнению эксперта, существенные акционерные риски и, вероятнее всего, препятствует выплате дивидендов.

"На горизонте 12 месяцев сохраняем "позитивный" взгляд на "ТГК-1", - указывает Булгаков. - Как и у "Юнипро", оценка "ТГК-1" формально выглядит интересно, но привлекательность бумаги существенно снижают риски, связанные с корпоративным управлением, и отсутствие дивидендов".

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