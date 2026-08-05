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05 августа 2026 года 11:37

"АКБФ" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 251,68 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" открыла торговую идею: покупать акции "Газпрома" с целью 251,68 рубля за штуку с горизонтом инвестирования 1 год. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: до 170%, сообщается в материале аналитиков.

"Газпром" обладает крупнейшими в мире запасами газа и продолжает расширять поставки в Китай и другие азиатские страны, - отмечают эксперты. - Поддержку долгосрочным оценкам оказывают проекты "Сила Сибири - 2" и "Север - Юг", ожидаемый рост мировых цен на газ, снижение стоимости долга и сокращение инвестиционной программы".

По итогам 2026 года аналитики ожидают EBITDA на уровне 3,2 трлн руб., чистую прибыль 1,59 трлн руб. и возможные дивиденды около 25,16 руб. на акцию. Основные риски, по их мнению, связаны с крупными будущими инвестициями, санкциями и сохраняющейся неопределенностью выплат.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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