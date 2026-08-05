Рубль утром слегка укрепляется в паре с юанем перед данными Минфина об операциях в рамках бюджетного правила

Москва. 5 августа. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль подрастает в ожидании публикации отчета Минфина РФ о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета в июле.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,92 руб. (-3,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 4,77 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Рубль продолжит торговаться в среду у отметки 80 руб./$1, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой.

"Доллар США подешевел во вторник на 0,2% до 80,72 руб., юань - на 0,14% до 11,93 руб.", - отмечает эксперт. Тем не менее "основное давление на рубль оказывает снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за сужения экспортной выручки: именно в августе начинают поступать июньские платежи, когда снизились цены на нефть (баррель Urals подешевел с $94,87-86,52 в апреле-мае до $63,52), металлы и удобрения. При этом летом традиционно повышается рост импорта услуг, в первую очередь туристических, что провоцирует дефицит ликвидности", рассуждает Пырьева.

Аналитик полагает, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит оставаться вблизи 80 руб./$1 с попытками к ослаблению в направлении 85 руб./$1.

Цены на нефть демонстрируют умеренную смешанную динамику утром в среду на фоне ожиданий прогресса в мирных переговорах между США и Ираном.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск торгуются по $79,5 за баррель, что на 0,23% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,45%, до $75,45 за баррель.

Накануне оба сорта нефти опустились до минимумов за три недели,