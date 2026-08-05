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05 августа 2026 года 10:51

Рубль может получить импульс к дальнейшему движению ниже 11,9 руб./юань - банк "Санкт-Петербург"

Рубль в среду может получить импульс к дальнейшему движению ниже 11,9 руб./юань, если Минфин объявит о значимом снижении покупок валюты, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Рубль во вторник продолжил дешеветь, в том числе на фоне снижения нефтяных цен в мире, - отмечают эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB находится у 11,92 руб./юань. Если в полдень Минфин объявит о значимом снижении покупок валюты (или даже о возможном начале продаж), курс получит импульс для дальнейшего движения ниже 11,90 руб./юань".

В свою очередь, цены на нефть во вторник резко упали. По мнению аналитиков, давление на котировки оказали заявления представителей США о перспективах скорого открытия Ормузского пролива, а затем о значимом прогрессе в переговорах высказался и сам президент страны. "Сегодня фьючерсы Brent торгуются у $79,3/барр., - указывают эксперты банка. - Впрочем, остаются риски, что представители Ирана в итоге выйдут с опровержением, что вернет нефть выше $80/барр.".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РЫНКИ-ПРОГНОЗ