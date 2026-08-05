Индекс Мосбиржи в среду проверит на прочность диапазон 2280-2310п - ПСБ

Индекс Мосбиржи в среду проверит на прочность диапазон 2280-2310 пунктов, полагает начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов.

"Во вторник по российскому рынку акций прокатилась волна фиксации прибыли, ослабшая к вечерней сессии, - отмечает эксперт в комментарии. - Поводом для нее выступило резкое снижение нефтяных котировок. В среду, несмотря на слабую нефть, инерция к росту индекса Мосбиржи в направлении диапазона 2280-2310 пунктов, выступающего ближайшим сопротивлением, может сохраниться. "Идейные" бумаги, в первую очередь такие как Сбербанк и "Норникель", интересные не только с фундаментальной, но и со спекулятивной точки зрения, по нашему мнению, продолжат выглядеть "лучше рынка".

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