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05 августа 2026 года 10:06

Диапазон 11,5-12 рублей остается актуальным для юаня - ПСБ

Диапазон 11,5 - 12 рублей остается актуальным для юаня, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

"По итогам дня во вторник пара юань/рубль прибавила 0,1%, закончив сессию чуть выше 11,9 руб./юань, - отмечает эксперт в комментарии. - При этом в ходе торгов китайская валюта протестировала верхнюю границу диапазона 11,5-12 рублей, выступающую ближайшим сопротивлением, однако закрепиться выше так и не смогла. Отметим дальнейшее улучшение ситуации с валютной ликвидность".

В среду Зварич ожидает стабилизации курсов основных мировых валют у локальных максимумов с последующими попытками перехода рубля к восстановлению. Такой динамике, по его мнению, может способствовать фиксация прибыли по спекулятивным длинным позициям в иностранных валютах на фоне улучшения ситуации в валютной ликвидность и некоторой перекупленности.

В результате юань и доллар могут отступить от верхних границ диапазонов 11,5-12 руб./юань и 77-82 руб./$1 соответственно, прогнозирует стратег банка.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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