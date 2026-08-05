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05 августа 2026 года 09:46

"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Базиса

Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Базис" с целевой ценой 230 руб. на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 97% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков.

"Результаты "Базиса" за 2К2026 оказались в рамках наших ожиданий, - пишут Софья Астрелина, Владимир Беспалов и Глеб Минасян. - Выручка и OIBDA выросли на 26% г/г, а OIBDAC - на 22% г/г на фоне роста инвестиций в развитие продуктов".

Менеджмент подтвердил цели на весь 2026 год: рост выручки в пределах 30-40% и рентабельность по OIBDA около 60%. По оценкам экспертов "Эйлера", выручка за 2026 год может вырасти на 36%, что предполагает ускорение роста до 39% г/г в сезонно сильном 2П2026 (против 30% г/г в 1П2026).

"Уже в июле менеджмент наблюдает нормализацию дебиторской задолженности, ожидая более заметное сокращение ближе к концу году, - отмечают аналитики. - Компания не исключает запуск программы обратного выкупа, что наряду с достижением поставленных целей по росту, развитием продуктового предложения и привлекательной оценкой должно способствовать позитивной динамике акций. По нашим оценкам, Базис торгуется на уровне 3,4х EV/EBITDAC за 2027 год, с дисконтом более 20% к российским разработчикам ПО".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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