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05 августа 2026 года 09:31

Слабеющий рубль может поддержать рынок акций в ближайшие недели - "Финам"

Слабеющий рубль может поддержать рынок акций в ближайшие недели, полагает директор по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослав Кабаков.

Российский рынок получил долгожданную поддержку со стороны валюты, отмечает эксперт. "Ослабление рубля до 80 за доллар и около 12 рублей за юань стало тем фактором, которого экспортеры ждали несколько месяцев, - пишет он в комментарии. - Причины фундаментальны: снижение экспортной выручки вслед за июньским падением сырьевых цен, сезонный рост туристического импорта и увеличение спроса на иностранную валюту".

Более слабый рубль повышает привлекательность акций экспортеров и способен поддержать индекс Мосбиржи в ближайшие недели, подчеркивает Кабаков.

Ключевым событием дня в среду, по мнению стратега, станет публикация параметров валютных операций Минфина, резюме заседания Банка России по ключевой ставке и данных по недельной инфляции.

"Именно комментарии регулятора определят ожидания рынка относительно дальнейшего цикла снижения ставки, - указывает Кабаков. - Если Банк России подтвердит готовность продолжить смягчение политики при сохранении контроля над инфляцией, это станет позитивным сигналом для облигаций и наиболее чувствительных к стоимости денег секторов. Однако ускорение инфляции на фоне ослабления рубля и резкого роста потребительского спроса способно заставить рынок пересмотреть слишком оптимистичные ожидания".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ