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05 августа 2026 года 09:23

S&P 500 и Dow Jones обновили рекорды

Фондовые индексы США резко выросли, Dow Jones и S&P 500 обновили рекорды. Фондовые индексы Азии в основном растут. Нефть продолжает дешеветь, Brent торгуется у $79 за баррель.

Американские фондовые индексы резко выросли по итогам торгов во вторник, Dow Jones Industrial Average и S&P 500 завершили сессию на рекордных максимумах.

Поддержку рынку оказали надежды на спад напряженности на Ближнем Востоке, а также сильные корпоративные отчеты. Трейдеры с энтузиазмом восприняли заявление министра финансов США Скотта Бессента о том, что Вашингтон и Тегеран могут достигнуть соглашения о возобновлении судоходства в Ормузском проливе уже во вторник или среду.

"Есть шанс, что уже сегодня или завтра у нас будет соглашение об открытии пролива", - сказал он в интервью CNBC.

Цены на нефть резко упали на заявлении Бессента.

Позднее госсекретать США Марк Рубио сообщил, что окончательных договоренностей относительно судоходства в Ормузском проливе пока нет. Он выразил надежду, что соглашение будет достигнуто в ближайшее время.

Статданные, опубликованные во вторник, показали сокращение дефицита внешнеторгового баланса США в июне на 5,6% относительно предыдущего месяца, до $73,3 млрд с $77,6 млрд в мае. Аналитики в среднем ожидали снижения дефицита до $73 млрд, по данным Trading Economics. Объем экспорта из США в июне снизился до минимума за четыре месяца, импорт сократился впервые с января, сообщило министерство торговли страны.

Лидером роста среди компонентов Dow Jones стали акции Caterpillar (SPB: CAT) Inc., подорожавшие на 5,6%. Компания, выпускающая оборудование для дорожного строительства и горнодобывающей промышленности, увеличила чистую прибыль во втором квартале в 1,6 раза, а ее выручка впервые превысила отметку в $20 млрд. Caterpillar улучшила годовой прогноз роста выручки до 15-17% с ожидавшихся ранее 10-12%.

Заметно подорожали также бумаги Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (+5,1%), International Business Machines (SPB: IBM) Corp. (+3,9%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+2,9%).

Рыночная стоимость Palantir Technologies взлетела на 29,5% к закрытию рынка. Поставщик решений для работы с большими данными увеличил чистую прибыль во втором квартале более чем в 3 раза, выручку - в 1,9 раза, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ож