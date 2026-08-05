Рубль продолжит торговаться в среду у отметки 80 руб./$1 - "Цифра брокер"

Рубль продолжит торговаться в среду у отметки 80 руб./$1, говорится в комментарии аналитика инвесткомпании "Цифра брокер" Наталии Пырьевой.

"Доллар США подешевел во вторник на 0,20% до 80,72 руб., юань - на 0,14% до 11,93 руб., - отмечает эксперт. - Основное давление на рубль оказывает снижение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке из-за сужения экспортной выручки: именно в августе начинают поступать июньские платежи, когда снизились цены на нефть (баррель Urals подешевел с $94,87-86,52 в апреле-мае до $63,52), металлы и удобрения. При этом летом традиционно повышается рост импорта услуг, в первую очередь туристических, что провоцирует дефицит ликвидности".

Аналитик полагает, что в краткосрочной перспективе рубль продолжит оставаться вблизи 80 руб./$1 с попытками к ослаблению в направлении 85 руб./$1.

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