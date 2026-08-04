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04 августа 2026 года 19:51

Рынок акций РФ завершил вторник ростом к 2270п по индексу МосБиржи, подъем сдерживала упавшая нефть

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ во вторник продолжил коррекционное восстановление, несмотря на упавшую нефть (сентябрьский фьючерс на Brent откатился к $79 за баррель) на фоне затишья в конфликте между США и Ираном, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2270 пунктов.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2269,23 пункта (+0,3%), индекс РТС снизился до 881,14 пункта (-1%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+5,8%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+4,3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+3,1%), но просели бумаги "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,8%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 5 августа, составил 81,1291 руб. (+1,06 рубля).

Подорожали также акции "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,3% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,5%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+0,5%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,2% и +1,2% "префы"), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,2%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,1%).

Подешевели акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,7%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,7%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,7%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,5%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,4%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,2%), "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,1%).

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, индекс МосБиржи во вторник с переменным успехом двигался в середине диапазона 2200-2300 пунктов, покупателей сдерживало снижение цен на нефть. Тем не менее, у инвесторов сохраняются надежды на возобновление переговорного проце