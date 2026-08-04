Рынок акций РФ завершил вторник ростом к 2270п по индексу МосБиржи, подъем сдерживала упавшая нефть

Москва. 4 августа. Рынок акций РФ во вторник продолжил коррекционное восстановление, несмотря на упавшую нефть (сентябрьский фьючерс на Brent откатился к $79 за баррель) на фоне затишья в конфликте между США и Ираном, индекс МосБиржи на фоне ослабления рубля поднялся в район 2270 пунктов.