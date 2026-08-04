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04 августа 2026 года 19:41

Рубль слегка опустился по итогам торгов на фоне дешевеющей нефти

Москва. 4 августа. Китайский юань подрос на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль ослаб на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,951 руб., что на 0,9 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань поднимался выше 12 руб. впервые с 23 марта.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 5 августа на 1,06 рубля, до 81,1291 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,62 рубля, до 93,5824 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Вместе с сезонной активизацией спроса на инвалюту со стороны импортеров может наблюдаться сокращение ее предложения на фоне того, что в курс сейчас в основном перекладываются июньские цены на нефть, а тогда она подешевела за месяц на 28%. Добавим к факторам давления пик сезона отпусков - время активного спроса на наличную валюту. Продолжение цикла снижения ключевой ставки ЦБ в июле тоже фактор не в пользу рубля. Впрочем, более выраженно он проявится ближе к концу года. Ожидаем скорой стабилизации курса. Возможное возобновление переговоров по Украине может сократить геополитическую риск-премию. Цены на нефть в июле снова пошли вверх, что может транслироваться в поддержку рубля ближе к концу августа. Завтра Минфин объявит об объемах операций с валютой в рамках бюджетного правила. Краткосрочно ждем доллар на уровне 80-82, юань - 11,8-12,1 рубля", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.