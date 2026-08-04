Дисбаланс валютного рынка увеличивается - "БКС МИ"

Дисбаланс валютного рынка увеличивается, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина.

Рубль во вторник после стартового подорожания быстро возобновил ослабление к юаню, который впервые с конца марта превышал уровень 12 руб./юань, отмечает эксперт. Во второй половине торгов российская валюта скорректировалась, отыграв более половины ощутимых дневных потерь.

"Дисбаланс валютного рынка увеличивается, что может происходить как под воздействием ограниченности предложения иностранной валюты, так и увеличения спроса на нее", - считает аналитик.

По его мнению, это обусловлено, с одной стороны, давлением на экспорт санкций и в целом фактора геополитики, с другой - ростом импорта, в том числе на фоне необходимости восстановления поврежденной инфраструктуры и производственных мощностей.

"Пара CNY/RUB достигла психологически важного уровня 12 руб./юань, но закрепиться над этим сопротивлением пока не удалось, - отмечает Бабин. - Тем не менее, уже в ближайшие сессии мы можем увидеть попытку преодолеть промежуточное техническое препятствие 12,03 руб./юань, чуть ниже которого находится установленный сегодня четырехмесячный максимум".

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