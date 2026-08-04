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04 августа 2026 года 18:42

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm до "покупать"

"Финам" повысил рейтинг акций Qualcomm Inc. с "держать" до "покупать", сохранив целевую цену на уровне $178,4 за штуку, что предполагает потенциал роста на 20,9%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"Акции компании за последнюю неделю упали на 7% на фоне слабых квартальных результатов, сдержанного прогноза менеджмента на 4К2026 ф. г. и сохраняющейся слабости мирового рынка смартфонов, - отмечает эксперт. - При этом фундаментальные показатели и прогноз чистой прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому мы не видим оснований для пересмотра целевой цены".

Аналитик считает, что текущие уровни являются привлекательными для покупки акций компании. По его мнению, поддержку котировкам в перспективе должно оказать расширение ИИ-направления и дальнейшая диверсификация бизнеса.

Qualcomm - американский фаблесс-производитель чипсетов и разработчик технологий беспроводной связи.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-QUALCOMM-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ