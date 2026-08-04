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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Курс пары рубль/доллар в августе останется в диапазоне 79-81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"
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04 августа 2026 года 18:23

Курс пары рубль/доллар в августе останется в диапазоне 79-81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Курс пары рубль/доллар, скорее всего, в августе останется в диапазоне 79-81 руб./$1, тяготея к его верхней границе, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"К концу месяца курс USD/RUB дорос почти до 80 руб./$1 при умеренном влиянии операций по бюджетному правилу на валютный рынок: они недостаточно масштабны, чтобы сформировать тренд, и лишь призваны сглаживать колебания, - пишут аналитики. - Следовательно, главным фактором, который способствовал ослаблению рубля, стало снижение нефтяных цен. Предполагаем, что и в августе курс USD/RUB останется в диапазоне 79-81 руб/$1, тяготея к верхней его границе".

По мнению аналитиков, на курс повлияют в основном относительно низкие цены на нефть (на 2П26 они прогнозируют цену Urals в $50-55/барр.), смягчение монетарных условий и увеличение импорта.

"Наш прогноз предполагает нетто-покупку валюты в августе не более чем на 1 млрд руб., а с учетом ее продажи Банком России на эквивалент 0,6 млрд руб. совокупный эффект оцениваем как близкий к нулю", - подчеркивают Коныгин и Афонин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ