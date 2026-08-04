Курс пары рубль/доллар в августе останется в диапазоне 79-81 руб./$1 - инвестбанк "Синара"

Курс пары рубль/доллар, скорее всего, в августе останется в диапазоне 79-81 руб./$1, тяготея к его верхней границе, полагают эксперты инвестиционного банка "Синара" Сергей Коныгин и Александр Афонин.

"К концу месяца курс USD/RUB дорос почти до 80 руб./$1 при умеренном влиянии операций по бюджетному правилу на валютный рынок: они недостаточно масштабны, чтобы сформировать тренд, и лишь призваны сглаживать колебания, - пишут аналитики. - Следовательно, главным фактором, который способствовал ослаблению рубля, стало снижение нефтяных цен. Предполагаем, что и в августе курс USD/RUB останется в диапазоне 79-81 руб/$1, тяготея к верхней его границе".

По мнению аналитиков, на курс повлияют в основном относительно низкие цены на нефть (на 2П26 они прогнозируют цену Urals в $50-55/барр.), смягчение монетарных условий и увеличение импорта.

"Наш прогноз предполагает нетто-покупку валюты в августе не более чем на 1 млрд руб., а с учетом ее продажи Банком России на эквивалент 0,6 млрд руб. совокупный эффект оцениваем как близкий к нулю", - подчеркивают Коныгин и Афонин.

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