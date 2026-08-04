.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  "Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Waste Management
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
В 1-м полугодии цена банковских долгов в РФ стала рекордной
Цена просроченных банковских долгов, выставленных на продажу коллекторам, в 1-м полугодии 2026 г. установила рекорд и составила 7,8% от суммы основного долга из-за высокой конкуренции на рынке. В тот же период прошлого года доля была 5,52%,...
 
Участники топливного рынка против госрегулирования цен
Производители и продавцы топлива выступили против госрегулирования цен на него. Представители топливного бизнеса не поддержали законопроект, который должен дать право правительству устанавливать предельно допустимые розничные цены на горючее на срок...
 
Обновлен проект правил о "социальных" СЗПК для крупных инвесторов
Минэкономики при участии корпорации ВЭБ.РФ доработало законопроект об особом формате соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) для строительства объектов социальной инфраструктуры в опорных населенных пунктах. В первой редакции...
 
04 августа 2026 года 18:04

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Waste Management

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Waste Management с целевой ценой $274,66 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 21,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.

По итогам 2К2026 компания показала рост выручки до $6,7 млрд (+4% г/г), EBITDA - до $2,07 млрд (+7,5% г/г), прибыль на акцию выросла на 5,2% г/г, до $2,02.

"Компания ожидает, что EBITDA достигнет $8,15-8,25 млрд, а свободный денежный поток составит $3,75-3,85 млрд в 2026 году. Несмотря на снижение прогноза по выручке и задержки реализации инвестиционной программы в сегменте возобновляемой энергетики, бизнес компании имеет потенциал в среднесрочной перспективе", - пишет эксперт.

Основными рисками стратег видит геополитическую неопределенность, мировую рецессию, высокие ставки, волатильность цен на вторсырье.

Waste Management - ведущий поставщик комплексных услуг по управлению отходами в Северной Америке, обслуживающий частных, коммерческих, промышленных и муниципальных клиентов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-WASTE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ