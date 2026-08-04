"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Waste Management с целевой ценой $274,66 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 21,3% с текущих уровней, говорится в материале аналитика Кристины Гудым.

По итогам 2К2026 компания показала рост выручки до $6,7 млрд (+4% г/г), EBITDA - до $2,07 млрд (+7,5% г/г), прибыль на акцию выросла на 5,2% г/г, до $2,02.

"Компания ожидает, что EBITDA достигнет $8,15-8,25 млрд, а свободный денежный поток составит $3,75-3,85 млрд в 2026 году. Несмотря на снижение прогноза по выручке и задержки реализации инвестиционной программы в сегменте возобновляемой энергетики, бизнес компании имеет потенциал в среднесрочной перспективе", - пишет эксперт.

Основными рисками стратег видит геополитическую неопределенность, мировую рецессию, высокие ставки, волатильность цен на вторсырье.

Waste Management - ведущий поставщик комплексных услуг по управлению отходами в Северной Америке, обслуживающий частных, коммерческих, промышленных и муниципальных клиентов.

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