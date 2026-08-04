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04 августа 2026 года 17:25

Акции Entergy привлекательны для покупки - "Финам"

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Entergy и прогнозную стоимость на уровне $135,4, что соответствует потенциалу снижения на 25%, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"Акции Entergy упали за последний месяц на 6%. Давление на котировки оказали рост доходностей государственных облигаций США и сдержанная реакция инвесторов на отчетность за 2К, по итогам которой компания сохранила прогноз прибыли на 2026 год без повышения, - пишет эксперт. - В перспективе компания будет выигрывать от ускоренного роста спроса на электроэнергию со стороны дата-центров и крупных промышленных клиентов, а также от реализации инвестпрограммы в 2026-2030 гг., которая должна обеспечить рост регулируемой базы активов и поддержать долгосрочную динамику прибыли".

При этом фундаментальные показатели и прогнозы прибыли на ближайшие годы существенно не изменились, поэтому аналитик "Финама" пока не видит причин для пересмотра цены и считает, что акции компании привлекательны для покупки.

Entergy - американский коммунальный холдинг, занимающийся передачей, распределением и сбытом э/э и газа в штатах Луизиана, Арканзас, Миссисипи и Техас.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-ENTERGY-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ