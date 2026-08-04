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04 августа 2026 года 16:52

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore

"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Компания представила сильные операционные результаты за 2К2026, - отмечает эксперт. - Несмотря на временную задержку в поставках готовой продукции с Амурского ГМК, компания значительно нарастила производство и продажи золота, а также выручку и продолжает активно развивать бизнес. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг Solidcore и в ближайшее время обновим целевую цену".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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