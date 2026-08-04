"Велес Капитал" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Solidcore, сообщается в комментарии аналитика Василия Данилова.

"Компания представила сильные операционные результаты за 2К2026, - отмечает эксперт. - Несмотря на временную задержку в поставках готовой продукции с Амурского ГМК, компания значительно нарастила производство и продажи золота, а также выручку и продолжает активно развивать бизнес. Мы подтверждаем рекомендацию "покупать" для бумаг Solidcore и в ближайшее время обновим целевую цену".

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