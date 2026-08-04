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04 августа 2026 года 16:30

Курс рубля составит 84,5 руб./$1 к концу 2026г - "Т-Инвестиции"

Курс рубля составит 84,5 руб./$1 к концу 2026 года, полагают эксперты брокера "Т-Инвестиции".

Доллар продолжил укрепляться по отношению к рублю на международном рынке форекс. Курс американской валюты поднялся выше 81 рубля впервые с 1 апреля, констатируют аналитики.

Главный экономист "Т-Инвестиций" Софья Донец ранее предположила, что рубль ослабевает из-за повышенного спроса на валюту. Это может указывать на увеличение интереса крупных участников рынка, в том числе для выполнения обязательств в иностранной валюте. Еще одной причиной ослабления рубля может быть завершение выплат квартального налога на дополнительный доход нефтяников, что снижает предложение валюты.

По мнению аналитиков "Т-Инвестиций", в августе позитивные и негативные факторы для рубля будут примерно равны. С одной стороны, цены на нефть остаются высокими, а риторика Банка России - достаточно жесткой. С другой стороны, на курс влияют операции по бюджетному правилу, риски санкций, импорт бензина и сезонный рост спроса на валюту. Учитывая все эти факторы, курс рубля в августе может быть слабее, чем в июле, считают стратеги брокера. Однако движение будет плавным - около 78-80 руб./$1. При этом волатильность курса внутри месяца сохранится.

Эксперты "Т-Инвестиций" ожидают, что к концу 2026 года курс рубля составит 84,5 руб./$1. Основной фактор - снижение цен на сырье. Во втором полугодии российская нефть будет стоить около $52-55/барр.

Дополнительное давление на курс, по их мнению, может оказать изменение объема операций Банка России по зеркалированию операций Фонда национального благосостояния. Это может повысить курс на 3%. Влияние снижения ключевой ставки и восстановления импорта, скорее всего, проявится в 2027 году.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 