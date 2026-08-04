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04 августа 2026 года 16:01

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Carrier Global с прогнозной стоимостью $76,05 за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 24% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика Кристины Гудым.

"Акции Carrier Global снизились с пиков 2026 года почти на 20% вместе с общей коррекцией рынка, а также из-за сжатия маржи на фоне геополитической ситуации, в результате чего компания торгуется с дисконтом к отраслевым аналогам", - отмечает эксперт.

На взгляд аналитика, Carrier Globa демонстрирует уверенный рост в коммерческом сегменте HVAC благодаря сохранению высокого спроса на инфраструктуру дата-центров и активному внедрению интегрированных систем управления. При этом финансовые показатели компании по итогам 2К 2026 оказались под давлением из-за роста стоимости сырья и комплектующих.

"Тем не менее расширение производственных мощностей сможет поддерживать бизнес в следующие годы, а положительная динамика в направлении решений для дата-центров может компенсировать слабость в других сегментах", - прогнозирует Гудым.

Carrier Global - один из мировых лидеров в области климатических и холодильных технологий.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-CARRIER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ