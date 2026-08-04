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04 августа 2026 года 15:33

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций Базиса

Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Базис" на фоне опубликованной финотчетности группы за 2К2026, говорится в комментарии аналитика Артура Легостаева.

"Все ключевые показатели "Базиса" совпали с нашими прогнозами, - отмечает эксперт. - Компания подтвердила гайденс на 2026 год по росту выручки на 30-40% г/г с рентабельностью EBITDA порядка 60%".

На взгляд аналитика, проблемы с собираемостью дебиторской задолженности в 2К2026 сохранились - FCF в 1П26, в отличие от остальных Разработчиков ПО, остался в отрицательной зоне, что продолжает вызывать вопросы к качеству выручки

"Мы сохраняем наш сдержанный взгляд на компанию и рекомендацию "держать" на фоне низкой степени прогнозируемости и отрицательного FCF по итогам 1П26, - указывает Легостаев. - Считаем, что ключевую роль в дальнейшей привлекательности инвестиционного кейса будут играть результаты 3К26".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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