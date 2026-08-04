Рубль днем снижается вслед за дешевеющей нефтью, юань превысил 12 руб. впервые с 23 марта

Москва. 4 августа. Китайский юань растет на Московской бирже в ходе дневной сессии во вторник, рубль слабеет на фоне негативной динамики цен на нефть. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,847 руб., что на 10,56 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань торгуется выше 12 руб. впервые с 23 марта.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск поднялся на 28 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 81,16 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 51 копейку, до 93,29 руб./EUR1.

Курс пары юань/рубль консолидируется в диапазоне 11,2-12 руб./юань, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича. "Поддержку данной динамике оказывают сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и снижение цен на нефть. На таком фоне по итогам понедельника пара юань/рубль прибавила 1,8%, закончив сессию чуть выше 11,9 руб./юань", - полагает он.

Во вторник основные валюты продолжают рост, при этом юань протестировал верхнюю границу диапазона 11,5-12 руб., которая выступает ближайшим сопротивлением. "Мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки, - отмечает Зварич. - Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте. В результате это может привести к откату юаня от 12 руб. и формированию коррекционной тенденции".

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