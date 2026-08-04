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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Лучший вариант для покупок на рынке госдолга - ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6 лет - инвестбанк "Синара"
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04 августа 2026 года 15:01

Лучший вариант для покупок на рынке госдолга - ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6 лет - инвестбанк "Синара"

Лучшим вариантом для покупок на рынке госдолга по-прежнему остаются ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6 лет, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"Июль оказался крайне волатильным месяцем: в его середине котировки ОФЗ достигли минимумов, а доходности выросли, соответственно, до максимальных с прошлого февраля значений, на дальнем участке кривой превысив 16,7% годовых, - напоминают эксперты. - Когда, однако, стало известно, что Минфин останавливает проведение аукционов и зарегистрировал два выпуска флоатеров, которые способны устранить навес предложения "фиксов", рынок развернулся, и по итогам месяца цены даже вышли в небольшой плюс, отыграв почти половину просадки, начавшейся еще в июне".

Учитывая, что Банк России повысил прогнозные диапазоны ключевой ставки и на 2026 год, и на 2027 год, аналитики пересчитали потенциальную полную доходность по госбумагам на этот период, список их фаворитов не изменился.

Лучшим вариантом эксперты инвестбанка по-прежнему считают ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6,0 лет, за которыми следуют флоатеры, а на третьем месте - короткие "фиксы".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-ОФЗ-АНАЛИТИКА