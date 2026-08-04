Лучший вариант для покупок на рынке госдолга - ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6 лет - инвестбанк "Синара"

Лучшим вариантом для покупок на рынке госдолга по-прежнему остаются ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6 лет, говорится в обзоре аналитиков инвестиционного банка "Синара" Сергея Коныгина и Александра Афонина.

"Июль оказался крайне волатильным месяцем: в его середине котировки ОФЗ достигли минимумов, а доходности выросли, соответственно, до максимальных с прошлого февраля значений, на дальнем участке кривой превысив 16,7% годовых, - напоминают эксперты. - Когда, однако, стало известно, что Минфин останавливает проведение аукционов и зарегистрировал два выпуска флоатеров, которые способны устранить навес предложения "фиксов", рынок развернулся, и по итогам месяца цены даже вышли в небольшой плюс, отыграв почти половину просадки, начавшейся еще в июне".

Учитывая, что Банк России повысил прогнозные диапазоны ключевой ставки и на 2026 год, и на 2027 год, аналитики пересчитали потенциальную полную доходность по госбумагам на этот период, список их фаворитов не изменился.

Лучшим вариантом эксперты инвестбанка по-прежнему считают ОФЗ с фиксированным купоном и дюрацией 4,5-6,0 лет, за которыми следуют флоатеры, а на третьем месте - короткие "фиксы".

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