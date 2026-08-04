"Финам" подтверждает рейтинг акций Apple на уровне "держать"

"Финам" подтверждает рейтинг "держать" для акций Apple Inc. с целевой ценой $304,1 за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 1,6% с текущих уровней, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Благодаря сохраняющемуся высокому спросу на iPhone Apple продолжает демонстрировать сильные финансовые показатели, - отмечает эксперт. - Так, в 3К2026 фингода выручка и прибыль компании существенно выросли в годовом выражении и оказались рекордными для данного периода, а также превзошли консенсус-прогноз".

Однако в отчетности были и некоторые слабые моменты, указывает Додонов. Так, продажи в Китае и поступления в сегменте сервисов не дотянули до среднерыночных ожиданий, кроме того, компания дала довольно слабый прогноз по выручке на текущий квартал, указывающий на то, что наблюдающийся в мире дефицит комплектующих для мобильных устройств и чипов памяти оказывают на нее все большее влияние.

"Мы по-прежнему с умеренным оптимизмом оцениваем долгосрочные перспективы Apple, рассчитывая, что сильные позиции на рынке смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту бизнеса компании в предстоящие годы, - делает вывод аналитик инвесткомпании. - Однако на текущем ценовом уровне акции Apple, мы считаем, близки к справедливой оценке, поэтому наш взгляд на них остается нейтральным".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.