Оценка долгосрочных перспектив акций Базиса остается позитивной - "Цифра брокер"

Котировки акций ПАО "Базис" сохраняют потенциал дальнейшего роста, прогнозная стоимость находится на уровне 175 рублей за штуку, (рекомендация - "покупать"), сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

ГК "Базис" представила финансовые результаты по МСФО за первое полугодие 2026 года:

- Выручка увеличилась на 30% год к году и составила 2,5 млрд рублей. Доля рекуррентных доходов выросла до 45%.

- OIBDA выросла на 26% и составила 1,2 млрд рублей. Рентабельность по OIBDA снизилась на 1,3 п.п., до 46,5%.

- Чистая прибыль выросла на 7%, до 469 млн рублей. Рентабельность чистой прибыли снизилась на 3,9 п.п., до 18,6%.

"Результаты в целом соответствуют ожиданиям: компания сохраняет высокие темпы роста бизнеса и подтвердила прогноз на 2026 год, что поддерживает позитивный долгосрочный взгляд на бумаги. - отмечают эксперты. - При этом главным сдерживающим фактором остается отрицательный свободный денежный поток, обусловленный ростом дебиторской задолженности, поэтому в ближайшие кварталы ключевым вопросом для инвесторов будет качество денежной генерации наряду с сохранением высоких темпов роста выручки".

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