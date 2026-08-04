.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 195 руб
.
04 августа 2026 года 13:01
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций Норникеля на уровне 195 руб
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций ГМК "Норильский никель" на уровне 195 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии эксперта банка Евгения Локтюхова. "Представленные компанией результаты за 1П2026 квалифицируем как сильные - уверенному росту доходов "Норникеля" продолжает способствовать исключительно благоприятная ценовая конъюнктура, заметно перевесившая фактор крепкого рубля и некоторые логистические сложности, связанные с геополитикой", - пишет эксперт. Он обращает внимание на высокую рентабельность по EBITDA, вернувшуюся на уровни 2023 года, и ожидает, что второе полугодие у компании будет также сильным. "Рассчитываем в первую очередь на восстановление цен на металлы платиновой группы и сохранение высоких цен на медь. Поддержку окажет и более слабый рубль", - прогнозирует стратег банка. По мнению Локтюхова, принятие положительного решения по вопросу дивидендов весьма вероятно, учитывая высокие цены на рынках сбыта и хорошие виды на бизнес компании во втором полугодии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА