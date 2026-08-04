"Эйлер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций Делимобиля

Аналитическая компания "Эйлер" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") с целевой ценой 47 рублей за штуку на горизонте 12 месяцев, сто соответствует потенциалу снижения на 7%, сообщается в комментарии аналитиков.

"Операционные результаты "Делимобиля" за 2К26 отражают дальнейшую реализацию стратегии, направленной на повышение эффективности использования парка с фокусом на эконом-сегмент, - пишут эксперты Владимир Беспалов, Софья Астрелина и Глеб Минасян. - Несмотря на сокращение в 2К26 парка автомобилей на 12% г/г и количества активных пользователей в месяц на 10% г/г, количество проданных минут выросло на 16% г/г, а утилизация парка повысилась более чем на треть. Как следствие, выручка на автомобиль увеличилась на 6% г/г".

Тем не менее, по расчетам аналитиков, выручка за период могла снизиться на 6% г/г из-за сокращения средней стоимости минуты примерно на 19% г/г и уменьшения парка.

С учетом высокой долговой нагрузки (6,5х чистый долг/EBITDA на конец 1к26) стратеги "Эйлера" сохраняют осторожный взгляд на акции компании и рекомендацию "держать".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.