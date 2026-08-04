.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Оценка акций ExxonMobil остается негативной - "Финам"
.
ГЛАВНОЕ
Промпроизводство в РФ в июне выросло на 0,6% после снижения на 0,7% в мае
Промпроизводство в РФ в июне 2026 года выросло на 0,6 % в годовом сравнении после снижения на 0,7% в мае, повышения на 1,9% в апреле, сообщил Росстат. Данные по промышленности оказались лучше прогноза экономистов, ожидавших снижение на 0,1%.
 
Экономисты прогнозируют слабый рост промышленности в 3-м квартале
Улучшение динамики промпроизводства в июне и повышение индекса деловой активности в сфере закупок (PMI) обрабатывающих отраслей в июле не меняют перспектив сектора на текущий квартал, считают опрошенные "Ведомостями" эксперты. Динамика...
 
Сроки доставки в РФ китайской электроники выросли в 2 раза
Сроки доставки гаджетов из Китая в Россию грузовиками выросли примерно вдвое, рассказали "Известиям" менеджер одного из производителей электроники, сотрудник дистрибьютора, а также источник, знакомый с руководством нескольких вендоров и продавцов....
 
Продажи автомобилей в РФ в июле подросли на 0,2%
Российский рынок новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей, четыре месяца подряд показывавший двузначные темпы роста, в июле вырос год к году лишь на символические 0,2%, до 129,414 тыс. единиц, свидетельствуют данные Минпромторга на...
 
04 августа 2026 года 12:03

Оценка акций ExxonMobil остается негативной - "Финам"

"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $115,4 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 25,7%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Вышедшая в пятницу отчетность компании за второй квартал показала значительный рост прибыли из-за эффекта конфликта на Ближнем Востоке, но оказалась немного хуже наших и рыночных ожиданий, - пишет эксперт. - С начала года акции ExxonMobil выросли примерно на 30% и в моменте даже обновили свой исторический максимум. При этом локально они являются достаточно рискованной ставкой на возможность дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке".

В то же время в более долгосрочной перспективе, на взгляд Кауфмана, повышается вероятность профицита на мировом рынке нефти из-за роста добычи в ряде стран и текущей деградации спроса из-за дефицита.

Кроме того, локально акции ExxonMobil оцениваются в 7,1 EV/EBITDA 2026E, что для циклической компании у возможного пика цикла, по мнению аналитика, не является привлекательным для инвестиций значением.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.