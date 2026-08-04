Оценка акций ExxonMobil остается негативной - "Финам"

"Финам" подтверждает рейтинг "продавать" для акций ExxonMobil с прогнозной стоимостью на уровне $115,4 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 25,7%, сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

"Вышедшая в пятницу отчетность компании за второй квартал показала значительный рост прибыли из-за эффекта конфликта на Ближнем Востоке, но оказалась немного хуже наших и рыночных ожиданий, - пишет эксперт. - С начала года акции ExxonMobil выросли примерно на 30% и в моменте даже обновили свой исторический максимум. При этом локально они являются достаточно рискованной ставкой на возможность дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке".

В то же время в более долгосрочной перспективе, на взгляд Кауфмана, повышается вероятность профицита на мировом рынке нефти из-за роста добычи в ряде стран и текущей деградации спроса из-за дефицита.

Кроме того, локально акции ExxonMobil оцениваются в 7,1 EV/EBITDA 2026E, что для циклической компании у возможного пика цикла, по мнению аналитика, не является привлекательным для инвестиций значением.

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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