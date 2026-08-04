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04 августа 2026 года 11:38

ПСБ сохраняет прогнозную цену акций Ленты на уровне 2450 руб

Банк ПСБ сохраняет прогнозную цену акций МКПАО "Лента" на уровне 2450 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии аналитиков.

Эксперты считают финрезультаты "Ленты" за 1П2026 позитивными и соответствующими ожиданиям. По их мнению, "Лента" остается одним из самых динамичных игроков ритейла: в первом полугодии 2026 года компания существенно нарастила выручку как за счет эффекта масштаба (M&А, открытия новых магазинов), так и качественного улучшения в виде роста среднего чека, трафика и онлайн-сегмента.

"Однако, пока бизнес продолжает бурно расти, масштабирование и интеграция новых активов очевидно давят на рентабельность, - подчеркивают аналитики. - Также имеется рост долговой нагрузки, которая, впрочем, остается комфортной для ретейлера и дает пространство для дальнейшего развития".

На взгляд стратегов банка, главный плюс "Ленты" - очень широкий набор точек роста: малые форматы, супермаркеты, онлайн и покупка новых активов, что позволяет ритейлеру расти ощутимо быстрее рынка.

"При этом снижение маржи некритическое и скорее временное - полагаем, что точечных характер M&A и фокус на подходящих для бизнеса "Ленты" сегментах будут постепенно давать хорошую отдачу для компании, - указывают аналитики ПСБ. - Видим потенциал роста в акциях "Ленты", наш таргет на 12 месяцев - 2450 руб./акция".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.

Опубликовано: /Финмаркет/
 
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