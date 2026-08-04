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04 августа 2026 года 11:10

"БКС МИ" подтверждает негативную оценку акций Мосбиржи

"БКС Мир инвестиций" подтверждает негативную оценку акций "Московской биржи" с целевой ценой 150 рублей за бумагу, что предполагает потенциал снижения на 7% с текущих уровней, сообщается в обзоре аналитиков.

Московская биржа опубликовала объемы торгов за июль 2026 года. Общий объем торгов вырос на 41% в годовом выражении и превысил 210 трлн руб. Основными драйверами в июле стали рынок деривативов и денежный рынок.

"Нейтрально смотрим на июльские результаты, - пишет эксперт Артем Перминов. - Активность на рынках "Мосбиржи" продолжит поддерживать комиссионные доходы, при этом снижение в одних сегментах компенсируется быстрым ростом в других. Фундаментально сохраняем "негативный" взгляд. Акции "Мосбиржи" торгуются с мультипликатором P/E 6,7х на базе нашего прогноза прибыли на 2026 год против среднеисторических 10,1х".

Причина дисконта, на взгляд аналитика, в том, что рынок ожидает давления на выручку из-за снижения чистых процентных доходов. Текущая цена близка к целевой цене "БКС МИ".

Однако, учитывая более медленное снижение ставок, опережающий рост комиссионных доходов и умеренный рост операционных расходов, стратег инвесткомпании не исключает пересмотра прогнозов основных показателей компании в этом году.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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