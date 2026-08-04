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04 августа 2026 года 10:47

"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Ленты

Аналитическая компания "Эйлер" рекомендацию "покупать" для акций МКПАО "Лента" с прогнозной ценой 3300 рублей на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 76%, сообщается в комментарии.

"Лента" опубликовала неоднородные результаты за 2к26, показавшие ускорение роста выручки и давление на рентабельность, - отмечает аналитик Николай Ковалев. - Оборот увеличился на 29% г/г, до 342 млрд руб. в результате консолидации покупок прошлых периодов и гипермаркетов О''КЕЙ c июня. Новые активы показывают скромные результаты по плотности продаж и балансирующую в районе безубыточности рентабельность по EBITDA, что оказывает дополнительное давление на результаты "Ленты" (рентабельность по EBITDA -170 б.п., до 6,7%)".

Активная M&A-стратегия повысила долговую нагрузку в терминах чистый долг/EBITDA до 1,4х против 0,6х в начале года, подчеркивает эксперт.

На взгляд Ковалева, интеграция новых сетей в периметр "Ленты" проходит непросто и требует краткосрочного фокуса на операционной эффективности и, вероятно, снижения M&A-активности.

" Акции "Ленты" с начала года снизились на 3% против коррекции индекса Мосбиржи на 13%, - констатирует аналитик. - "Лента" торгуется с EV/EBITDA 2026п на уровне 3х и с премией 7% к "ИКС 5", что мы считаем несправедливым".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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