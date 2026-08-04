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04 августа 2026 года 10:00

Dow Jones обновил рекорд

Уолл-стрит выросла в понедельник, Dow Jones обновил рекорд. Рынки акций АТР не демонстрируют единой динамики. Нефть дорожает после падения накануне, Brent торгуется у $85 за баррель

Американские фондовые индексы завершили активными ростом сессию в понедельник на признаках деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, причем индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны".

Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Цены на нефть в понедельник резко снизились, а акции крупнейших энергетических компаний США Chevron Corp. (SPB: CVX) и Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1,9% и 0,2% соответственно.

"Каждый день все просыпаются и первым делом смотрят на цены на нефть и доходность 10-летних гособлигаций США. Если они снижаются, с рынком все в порядке, а если растут - наоборот, - сказал старший рыночный стратег B. Riley Wealth Арт Хоган. - Обычно корпоративные отчетности позволяют нам забыть про тревожные макроэкономические показатели, но сейчас не тот случай".

Акции Bristol Myers Squibb подорожали на 0,2% на сообщениях, что американская фармкомпания изучает возможность слияния с британской AstraZeneca Plc. Такая сделка привела бы к созданию одной из крупнейших в мире фармацевтических компаний с капитализацией почти $400 млрд.

Цена бумаг фармкомпании Lantheus повысилась на 1,6% на новости, что американское подразделение Curium покупает её и заплатит до $8 млрд. Curium US купит все находящиеся в обращении акции Lantheus по цене $102,5 за штуку и выплатит еще до $12 на акцию в случае достижения определенных коммерческих целей.

Инвестиционная компания KKR достигла соглашения о покупке американского производителя медицинского оборудования Integer Holdings Corp., оценив его примерно в $5,7 млрд. Акции Integer выросли в цене на 2,7%.

Капитализация Tyson Foods увеличил