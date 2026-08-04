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04 августа 2026 года 10:11

Цены корпоблигаций во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне влияния противоречивых факторов

Москва. 4 августа. Котировки рублевых корпоблигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили активным ростом сессию в понедельник на признаках деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, причем индекс Dow Jones Industrial Average обновил исторический максимум. Цены на нефть в понедельник резко снизились, а акции крупнейших энергетических компаний США Chevron и Exxon Mobil (SPB: XOM) подешевели на 1,9% и 0,2% соответственно.

Президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social в воскресенье, что решил не наносить запланированные массированные удары по Ирану, так как хочет попытаться добиться своих целей мирными способами. По словам Трампа, повременить с ударами по Ирану его попросил сам Тегеран "и другие ближневосточные страны". Трамп выразил мнение, что соглашение, касающееся Ормузского пролива, будет заключено "в скором времени", но не уточнил, в чем оно может заключаться. Он сказал также, что США могут в любой момент возобновить удары по Ирану, если в этом будет необходимость.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона меняются разнонаправленно во вторник. Китайский Shanghai Composite прибавляет 0,22%, гонконгский Hang Seng снижается на 0,74%. Японский Nikkei 225 опускается на 0,26%. Южнокорейский индекс Kospi теряет 1,09%. Значение австралийского S&P/ASX 200 увеличивается на 1,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть растут утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск торгуются по $84,9 за баррель, что на 1,35% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник они рухнули на 7%, до $83,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркс