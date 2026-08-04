Рубль утром укрепляется в паре с юанем на фоне подрастающей нефти

Москва. 4 августа. Китайский юань немного дешевеет на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль слегка подрастает в рамках коррекции на фоне дорожающей нефти после падения накануне.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,931 руб. (-1,1 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 9,68 коп. выше уровня действующего официального курса.

Вероятна консолидация курса пары юань/рубль в диапазоне 11,2-12 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ (MOEX: PSKB) Богдана Зварича.

"Тенденция на ослабление рубля в понедельник продолжилась, - напоминает эксперт. - Поддержку данной динамике оказывают сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и снижение цен на нефть. На таком фоне по итогам дня пара юань/рубль прибавила 1,8%, закончив сессию чуть выше 11,9 руб./юань".

Во вторник аналитик ожидает попыток продолжения роста основных мировых валют, при этом юань протестирует верхнюю границу диапазона 11,5-12 руб., которая выступает ближайшим сопротивлением

"Мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки, - отмечает Зварич. - Плюс к этому накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте. В результате это может привести к откату юаня от 12 руб. и формированию коррекционной тенденции".

Среди значимых факторов, которые могут оказать влияние на динамику рубля к основным мировым валютам, аналитик выделяет публикацию на этой неделе параметров операций по бюджетному правилу.

Цены на нефть растут утром во вторник после падения по итогам предыдущей сессии, вызванного признаками деэскалации конфликта на Ближнем Востоке. В понедельник нефть Brent подешевела на 7%, WTI - на 5,1%.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:06 мск торгуются по $84,47 за баррель, что на 0,86% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на