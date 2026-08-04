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04 августа 2026 года 10:26

Префы "Россети Ленэнерго" остаются привлекательными для покупки -"Финам"

"Финам" подтверждает целевую цену привилегированных акций ПАО "Россети Ленэнерго" на уровне 395,6 руб. и сохраняет рейтинг "покупать" по итогам отчетности за 6 месяцев 2026 года, сообщается в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

Потенциал роста составляет 14%.

"После дивидендной отсечки привилегированные акции "Россети Ленэнерго" частично восстановились, но остаются на 11% ниже уровней до отсечки, что, на наш взгляд, является благоприятной точкой входа, - отмечает эксперт. - При этом сильные финансовые и устойчивые операционные результаты за 1П 2026 поддерживают ожидания сильных финансовых показателей по итогам года".

По мнению Абрамова поддержку бумагам в перспективе могут оказать индексация тарифов на передачу электроэнергии темпами выше инфляции и дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики.

"Снижение процентных ставок будет способствовать сокращению доходностей депозитов и облигаций и повышению интереса инвесторов к дивидендным акциям. В связи с этим мы по-прежнему считаем текущие уровни привлекательными для покупки привилегированных акций "Россети Ленэнерго", - делает вывод аналитик "Финама".

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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