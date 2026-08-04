Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2250п во вторник - ПСБ

Индекс Мосбиржи попытается закрепиться выше 2250 пунктов во вторник, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

В понедельник, несмотря на отсутствие фундаментальных предпосылок для роста и снижение цен на нефть, в российских акциях сохранилось преобладание покупок, отмечает эксперт. В результате, индекс Мосбиржи смог подняться на 1,6% и закончить день выше уровня двойного сопротивления - 2250 пунктов. При этом обороты продолжили снижаться - объем торгов акциями из индекса Мосбиржи в рамках всех сессий составил чуть более 62 млрд руб. - минимум с 14 июля без учета торгов выходного дня.

Во вторник аналитик ожидает попыток российского рынка закрепиться выше уровня 2250 пунктов, который перешел в разряд поддержек. "В случае удержания позиций выше, с технической точки зрения будет создан плацдарм для продолжения коррекционного роста с ближайшей целью в районе 2300 пунктов", - указывает Зварич.

При этом эксперт подчеркивает, что вчерашнее преодоление данной отметки не было подтверждено объемом, что создает риски ложного пробоя. Также он отмечает риски для рынка с точки зрения фундаментальных факторов - неопределенность по геополитике, риски дальнейшего замедления экономики и вероятность паузы в цикле снижения ключевой ставки в среднесрочной перспективе могут привести к возобновлению нисходящей динамики и обновлению минимумов года.

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