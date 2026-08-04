Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в диапазоне 11,2-12 руб./юань во вторник - ПСБ

Вероятна консолидация курса пары рубль/юань в диапазоне 11,2-12 руб./юань во вторник, говорится в комментарии управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдана Зварича.

"Тенденция на ослабление рубля в понедельник продолжилась, - напоминает эксперт. - Поддержку данной динамике оказывают сохраняющийся дефицит валютной ликвидности и снижение цен на нефть. На таком фоне по итогам дня пара юань/рубль прибавила 1,8%, закончив сессию чуть выше 11,9 руб./юань".

Во вторник аналитик ожидает попыток продолжения роста основных мировых валют, при этом юань протестирует верхнюю границу диапазона 11,5 - 12 руб./юань, которая выступает ближайшим сопротивлением

"Мы пока не видим фундаментальных факторов, которые могли бы способствовать закреплению выше данной отметки, - отмечает Зварич. - Плюс к этому, накопленная перекупленность может способствовать переходу части участников рынка к фиксации прибыли по длинным позициям в китайской валюте. В результате, это может привести к откату юаня от 12 руб. и формированию коррекционной тенденции".

Среди значимых факторов, которые могут оказать влияние на динамику основных мировых валют, аналитик выделяет публикацию на этой неделе параметров операций по бюджетному правилу.

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