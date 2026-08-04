Рынок акций ищет новые драйверы - "Финам"

Рынок акций получил импульс благодаря поступлению дивидендных выплат крупнейших эмитентов, но устойчивость роста вызывает вопросы, говорится в комментарии директора по стратегии инвесткомпании "Финам" Ярослава Кабакова.

"Российский рынок получил дополнительный импульс благодаря поступлению дивидендных выплат крупнейших эмитентов, однако устойчивость роста по-прежнему вызывает вопросы, - пишет эксперт. - Индекс Мосбиржи постепенно приближается к сильной зоне сопротивления, где без появления нового позитивного драйвера вероятность фиксации прибыли существенно возрастает".

Главным внутренним фактором, на взгляд Кабакова, остаются ожидания дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России. Во вторник регулятор опубликует индекс деловой активности, который позволит оценить состояние экономики после первого этапа смягчения денежно-кредитной политики.

"В центре внимания также остается валютный рынок, - подчеркивает стратег. - Ослабление рубля начинает работать в пользу экспортеров, однако одновременно увеличивает инфляционные риски и способно ограничить пространство для дальнейшего снижения ставки".

По мнению Кабакова, российский рынок акций в ближайшие дни будет двигаться сразу под влиянием нескольких факторов: геополитической новостной повестки, динамики нефтяных котировок, курса рубля и ожиданий дальнейших действий Банка России.

"Пока базовым сценарием остается сохранение умеренно позитивной динамики с высокой волатильностью, - прогнозирует эксперт. - Однако дальнейшее движение выше локальных максимумов потребует новых фундаментальных драйверов. В противном случае рынок вновь перейдет в режим выборочной покупки наиболее сильных эмитентов, тогда как широкий рост останется ограниченным".

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