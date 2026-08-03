Рубль в понедельник упал в паре с юанем на фоне негативной динамики цен на нефть

Москва. 3 августа. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль заметно опустился на фоне падения цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,942 руб., что на 21 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

ЦБ РФ поднял официальный курс доллара с 4 августа на 60,5 копейки, до 80,0687 руб./$1, и увеличил курс евро на 76,64 копейки, до 91,9589 руб./EUR1.

Из-за снижения репрезентативности ежедневного прямого расчета курса евро к рублю на основе фактических конверсионных операций, обусловленного низкими оборотами по валютной паре рубль/евро на внутреннем валютном рынке, Банк России изменил порядок расчета официального курса евро к рублю. С 8 июня официальный курс евро к рублю определяется на основе курса доллара США к рублю и курса евро к доллару США Европейского центрального банка по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день.

"Сложившийся в июне-июле уровень цен на нефть Brent вблизи $80 за баррель постепенно находит отражение в снижении объемов валютной выручки, поступающей на внутренний рынок. В сочетании с формирующимся дефицитом китайского юаня на рынке, на который указывают сохраняющиеся на повышенном уровне ставки однодневного привлечения RUSFARCNY, это создает предпосылки для продолжения тенденции снижения курса рубля в краткосрочной перспективе. При этом важным фактором для дальнейшей динамики валютного рынка станет объявление Минфином объемов операций с иностранной валютой в рамках бюджетного правила на август", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент Партнерс" Максим Гладских.

Цены на нефть немного замедлили снижение вечером в понедельник, однако остаются в глубоком минусе на признаках деэскалации ближневосточного конфликта.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск падают на 4,82%, до $83,7 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились к этому време