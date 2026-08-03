Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2260п по индексу МосБиржи, несмотря на упавшую нефть
По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2262,75 пункта (+1,6%), индекс РТС - 890,25 пункта (+0,9%). Из индексных бумаг лидировали в росте акции "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+5,8%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+5,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,2%), но просели бумаги "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,2%).
Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 4 августа, составил 80,0687 руб. (+60,5 копейки).
Подорожали также акции "ВК" (MOEX: VKCO) (+4%), МКБ (MOEX: CBOM) (+3,8%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+3,7% и +4% "префы"), "МТС" (MOEX: MTSS) (+3,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+3,6%), "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+3,2%), "ЦИАН" (MOEX: CIAN) (+3,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+3%), "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+2,9%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+2,8%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+2,7%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+2,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+2,5%), МКПАО "Озон" (MOEX: OZON) (+2,3%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,2%), "ИКС 5" (MOEX: X5) (+2,2%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+2,1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (+2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,8% и +1,8% "префы"), "Полюса"