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03 августа 2026 года 17:56

Freedom Global повысил рейтинг акций Nextpower до "покупать"

Freedom Finance Global повысил рейтинг акций Nextpower Inc. с "держать" до "покупать" и понизил прогнозную цену со $145 до $122 за бумагу, сообщается в комментарии аналитиков.

Компания опубликовала сильные результаты за I квартал 2027 финансового года (ФГ), чему способствовали устойчивый спрос в США, дальнейшее расширение платформы и рекордный портфель заказов объемом более $5,5 млрд.

Руководство повысило нижнюю границу прогноза на 2027 ФГ, подняв выручку до $4,1-4,4 млрд, а скорректированную EBITDA - до $870-930 млн, оставив верхнюю границу без изменений.

"Мы повышаем рейтинг NXT с "держать" до "покупать", но понижаем целевую цену до $122 со $145 на основе оценки стоимости по методу дисконтирования (DCF) свободного денежного потока фирмы (FCFF) на период 2027-2031 финансовых годов, - указывают эксперты. - Снижение целевой цены в первую очередь отражает более консервативное допущение о темпах роста в постпрогнозном периоде: мы повышаем прогнозы выручки, но прогнозируемый свободный денежный поток практически не изменился".

Nextpower Inc. американская компания, которая разрабатывает и поставляет интегрированные технологические решения для солнечных электростанций.

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Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    США-NEXTPOWER-АКЦИИ-АНАЛИТИКА