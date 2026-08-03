Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Норникеля

Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций ГМК "Норильский никель" с целевой ценой 190 рублей за бумагу на фоне сильной отчетности компании за 1П2026, сообщается в обзоре аналитиков.

"Норникель" продемонстрировал рост выручки и EBITDA на 28% и 50% г/г соответственно, превзойдя прогнозы аналитиков по EBITDA на 6%, - пишут эксперты Борис Красноженов и Юлия Толстых. - Динамика скорректированного денежного потока совпала с нашими ожиданиями: после учета финансовых расходов СДП составил $0,2 млрд, что предполагает скромную доходность по этому показателю - на уровне 1%. Готовность менеджмента рассмотреть возможность возобновления выплаты промежуточных дивидендов добавляет позитива, особенно на фоне произведенных дивидендных выплат в пользу держателей неконтролирующих долей по итогам 1П26 на сумму $0,3 млрд".

Однако аналитики отмечают, что решение остается за акционерами. Технически рекомендацию по промежуточным дивидендам можно было бы ожидать по итогам 9М26, полагают они.

"В случае позитивного решения акционеров консервативно оцениваем вероятность промежуточной дивидендной доходности на уровне 2-3%", - указывают Толстых и Красноженов.

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